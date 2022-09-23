秋分清晨北台灣涼意濃 平地最低溫桃園大溪16.1度

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）今天是24節氣中的「秋分」，中央氣象局觀測，北台灣涼意濃，清晨平地最低溫是桃園大溪攝氏16.1度。

氣象局觀測，清晨北台灣局部地區氣溫約17度、18度左右，平地最低溫是桃園大溪16.1度，涼意明顯。

氣象局預報，白天各地為晴到多雲、穩定的天氣，高溫為31至33度，感受溫暖微熱，因雲量較少，近中午前後紫外線偏強，出門在外仍要做好防曬，因各地日夜溫差稍大，早出晚歸應留意氣溫的變化。

氣象局說，白天南部地區及中部山區有短暫陣雨的機會，整體降雨較零星，要注意晚起水氣增加，北部、東半部降雨機率提高，開始出現局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨較明顯且持續，晚上外出建議攜帶雨具備用。

另外，下午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，氣象局提醒從事海上及海邊活動要注意安全。（編輯：郭諭儒）1110923