公主遊輪首艘LNG船 設計玻璃穹頂空中花園

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嘉年華遊輪集團所屬品牌公主遊輪23日公布旗下第一艘以液化天然氣（LNG）為動力的豪華遊輪「太陽公主號」，目前正在義大利建造中，創新設計展現在甲板上令人驚豔的玻璃穹頂空中花園與懸空玻璃的中庭廣場，預計2024年初亮相。圖為遊輪內部示意圖。（公主遊輪提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月23日

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）公主遊輪是嘉年華遊輪集團所屬領導品牌，將打造11艘液化天然氣（LNG）遊輪，首艘「太陽公主號」預計2024年初亮相，設計以玻璃打造多樓層的玻璃穹頂空中花園。

公主遊輪今天發布新聞稿，正式公布旗下第一艘以液態天然氣為動力的豪華遊輪「太陽公主號」，是公主遊輪歷來建造最大的遊輪，總重17萬5500噸，能承載逾4000名旅客航行。

使用液化天然氣的「太陽公主號」目前正在義大利建造中，預計2024年初亮相，創新的設計，展現在甲板上令人驚豔的玻璃穹頂空中花園與懸空玻璃的中庭廣場，讓賓客能夠一覽無垠海景，與大海緊密聯結。

「太陽公主號」高21層，共有2157間客艙，包括50間套房艙和100間連通房，擁有更多的戶外陽台空間，陽台客艙均備有室內沙發。

公主遊輪也宣布「太陽公主號」將於2024年展開春夏的地中海首航，秋季則將從佛羅里達州的埃弗格雷斯港出發，前往東西加勒比海。（編輯：張雅淨）1110923