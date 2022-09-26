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爭取特考生就近應考 中教大將改善無障礙空間

2022/9/26 17:37（9/26 18:06 更新）
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民進黨籍立委張廖萬堅（中）爭取身心障礙學生升大專校院甄試就近應考，26日邀集相關單位前往台中教育大學會勘，教育部允諾改善校園無障礙空間。（立委張廖萬堅辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月26日
民進黨籍立委張廖萬堅（中）爭取身心障礙學生升大專校院甄試就近應考，26日邀集相關單位前往台中教育大學會勘，教育部允諾改善校園無障礙空間。（立委張廖萬堅辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）身心障礙學生升大專校院甄試常年因考場數量不足，考生需跨縣市應考。民進黨籍立委張廖萬堅今天會勘台中教育大學，教育部允諾改善校園無障礙空間，未來可提供特考生考場。

張廖萬堅今天邀集相關單位前往台中教育大學會勘，爭取112年度增設為甄試考場。張廖萬堅透過新聞稿指出，今年身心障礙學生升大專校院甄試在3月下旬舉行，卻發生考場規劃不良的情形，也發現考場不足的問題，導致特教學生及陪同家長需千里迢迢前往指定考場應試。

張廖萬堅表示，扣除雙北地區及東部，從桃園到屏東僅有彰化師範大學及高雄師範大學2個考場，卻有上千名應考生，對比一般生參與大考都能在鄰近學校應考，特教生卻要跨好幾個縣市才能考試，在考場設置的數量上明顯有待改進。

台中教育大學校長郭伯臣允諾全力配合增設考場，教育部也將補助改善校園無障礙空間，希望112年度能順利提供中部地區特教考生就近應考。

張廖萬堅也要求教育部修正「應試期間交通費及住宿費補助方案」，除原先補助跨縣市的低收入戶考生及陪考人員外，也應納入因障礙致行動不便的考生，以減輕遠距離應試對考生及陪考人員的負擔。（編輯：黃世雅）1110926

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