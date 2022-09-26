來台逾15年致力教學研究 印度籍學者庫碼獲梅花卡

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高雄醫學大學印度籍副教授庫碼（Dr. Vinoth Kumar Ponnusamy）（右2）來台逾15年，研究成果備受肯定，也協助把關食安，且勤學中文、融入在地文化，獲內政部頒永久居留「梅花卡」。（移民署提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）高醫大印度籍副教授庫碼來台逾15年，研究成果備受肯定，也在衛福部食藥署研究檢驗組擔任評審委員，協助把關食安，且勤學中文、融入在地文化，獲內政部頒永久居留「梅花卡」。

在高雄醫學大學醫藥暨應用化學系任教的印度籍副教授庫碼（Dr. Vinoth Kumar Ponnusamy）從到國立中興大學攻讀博士，到現在於高醫大任教，在台居住已逾15年。

庫碼從民國105年起獲得科技部多年期計畫補助，在分析化學、綠色萃取技術及奈米觸媒材料應用於綠能技術等領域研究成果豐碩，且在衛生福利部食品藥物管理署研究檢驗組擔任評審委員，協助把關台灣食品安全，優異研究表現備受肯定。

高雄醫學大學校長楊俊毓說，庫碼至高雄醫學大學任教6年，研究表現卓越，曾上榜美國史丹佛大學團隊發布的「全球前2%頂尖科學家」，並在2020年度科學影響力排行榜中脫穎而出；也協助高醫大建立食品安全檢驗標準實驗室，所開發的研究方法可應用於分析、監控食品和環境安全，助醫院急診即時檢驗生物監控、藥物辨識和重新評估藥物劑量，提升醫療安全。

楊俊毓說，庫碼相當融入台灣文化和社會，努力學習中文，採中英雙語模式授課，既不影響課程進度，又可讓學生於在地學習環境中提升英聽能力。他也擔任外籍學生輔導老師，以其親身經歷，協助外籍學生更快速熟悉高雄醫學大學生活及課程學習。

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庫碼日前經由內政部以「高級專業人才」審核通過，獲頒永久居留「梅花卡」，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站主任徐志權於今天前往祝賀，也透過新聞稿公布此喜訊。

徐志權說，為延攬國際人才，政府頒發永久居留「梅花卡」給有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民的外籍人士，可不受居留年限及天數限制，有別於一般的「外僑永久居留證」申請條件。此外，政府也施行「外國專業人才延攬及僱用法」，歡迎符合資格者申請。（編輯：謝雅竹）1110926