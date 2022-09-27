防森林大火釀災 林務局災防告警細胞廣播啟動

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）去年玉山大火引發全國關注，林務局除對相關人等提民事求償新台幣2.8億元、6月發布全國首次細胞廣播測試警訊，為預防森林大火釀災，今天也宣布即日起啟動災防告警細胞廣播。

去年5月間玉山大火造成龐大損失，農委會林務局於今年4月18日對引發林地大火的國家通訊傳播委員會前專門委員喬建中等5人提出民事求償2.8億元。6月間，林務局並發布全國首次森林火災細胞廣播測試警訊演練，對象為嘉義縣阿里山鄉、番路鄉地區。

林務局今天指出，台灣位處季風氣候區，受到盛行季風的交替、地形的阻隔，每年10月起至隔年4月梅雨季節來臨前，正是中南部乾燥季節，也是森林火災的好發期，因此即日起正式啟動災防告警細胞廣播機制，藉此提醒民眾嚴防火警。

林務局提醒，依據「森林法」第34條規定，在森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰。放火燒毀他人的森林者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

林務局說，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至100萬元；最先通報森林火災發生者，則發給5000元以下獎金或獎狀。

國人若發現森林火災，請儘速撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）、0800-057930（林務局救山林）或119消防中心通報。

林務局統計，民國106年到110年間，台灣每年平均發生58.4起森林火災，平均森林被害面積約40.14公頃，歷年森林火災事件發生原因，研判有97%是人為因素所引起。（編輯：張芷瑄）1110927