推廣共享機車 本土業者推訂閱制

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（中央社記者余曉涵台北27日電）為了拓展共享機車市場，本土共享機車品牌今天宣布推出訂閱制服務，提供免費騎乘時間、累計趟次現金折扣、專屬消費福利等附加優惠。

本土共享機車品牌WeMo Scooter今天透過新聞稿宣布，推出訂閱制服務 WeMo PASS，民眾付月費加入會員，就享有3大基本權益，包括每月前3趟騎乘20分鐘免費、趟趟騎乘前3分鐘的免費準備時間、累計趟次可享現金折扣、不定期的訂閱與騎乘優惠。

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WeMo Scooter 執行長劉于遜表示，訂閱服務目的在於為廣大用路人創造，日常出行的每一趟騎乘更能於無時間壓力下，自在享有無拘束限制的日常出行體驗，除省去租車前的準備時間，以及免擔心每月購買固定里程數與小時數的方案未使用完的過剩浪費時數。

另外，WeMo Scooter也攜手餐飲、生活消費、活動娛樂品牌業者推出專屬福利優惠，首週更加碼抽獎活動，要拓展共享機車市場。（編輯：陳清芳）1110927