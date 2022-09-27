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未來一週多雲到晴 東南部30日起2天有雨

2022/9/27 17:38（9/27 17:56 更新）
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天表示，預估10月4日前各地大致多雲到晴；9月30日、10月1日因偏東風帶來水氣，東南部及恆春半島易有局部短暫陣雨；未來海面上仍有熱帶系統發展的機會，須持續觀察。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，在10月4日之前，除了9月30日、10月1日外，各地天氣大致上都是多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

張承傳指出，30日、10月1日因為偏東風挾帶南方水氣，因此降雨範圍稍廣，主要在東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳補充，雖然這2天雨區擴大，但目前預估不至於會出現類似日前東北部旺盛降雨情形。

張承傳表示，目前在南海的中颱諾盧目前約在鵝鑾鼻西南方1230公里海面上，預計明天就會在中南半島一帶登陸；另一個輕颱庫拉則在台北東北東方2050公里海面上，將往東北方前進，不接觸陸地。

張承傳說，在諾盧登陸後，在南海、菲律賓東方海面這一帶仍然是大低壓帶，就目前的資料顯示，位於庫拉颱風的南方有熱帶系統在發展的趨勢，未來有機會增強為熱帶性低氣壓，但由於不確定性高，氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1110927

張承傳
北部20日起偏涼轉濕 熱帶系統發展待觀察 颱風軒嵐諾9月1日至3日琉球打轉 北部東北部有雨
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