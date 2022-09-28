封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

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圓山飯店西密道盡頭的第2道門28日起開啟，讓民眾不用再猜，密道到底通往哪邊。（圓山大飯店提供）中央社記者余曉涵傳真 111年9月28日

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（中央社記者余曉涵台北28日電）圓山飯店近年來紛紛將神秘的東西密道開放給旅客參觀，圓山飯店今天也宣布，封閉50年、位於西密道盡頭的第2道門今天開啟，讓外界一窺西密道原來是通往劍潭公園。

圓山大飯店今天舉行記者會宣布，為了慶祝飯店70週年，將開啟已經封閉50年的西密道盡頭第2道門，讓旅客終於可以知道西密道最後通往的地方不是松山機場、不是總統府，而是劍潭公園。

圓山大飯店董事長林育生表示，從2019年開始，對外界開放以西密道為主的文化導覽，2020年又開放了以東密道為主的文化導覽，今年為慶祝圓山70週年，首度開放總統行館給旅客參觀；至此，圓山已逐步將飯店神秘面紗，近乎完整呈現外界眼前。

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林育生說，在揭開圓山所有的祕密通道、呈現所有的文化景點後，反而使圓山大飯店更多更豐富的文化故事呈現在外界眼前，不但神祕感不會消失，反而引起更多討論話題，在過去70年所發生的史事，不論是中美斷交的國際談判或是政治上的競爭等，都將再次引起關注，包括圓山過往歷史人物的故事，將來也會更長久成為大家話題。

圓山大飯店表示，2019年9月開放「西密道導覽」，3個月就湧入超過5萬的參觀人次，2021年開放「東密道導覽」，不到3個月也有萬人參觀。（編輯：陳仁華）1110928