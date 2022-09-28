修畢本土語學分沒補助 教育部擬修法一併適用

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（中央社記者陳至中台北28日電）政府為增加本土語師資儲備量，今年9月起補助修讀「本土語文學士後教育學分班」每人每學分最高新台幣2000元，但已修畢學分的人卻領不到。教育部今天說，擬修法一併適用補助。

本土語學士後教育學分班自救會今天與台灣民眾黨籍立委賴香伶等人一同在立法院召開記者會，呼籲各界正視本土語師資面臨的困境。總召劉維欣談到，他們是第一批用行動支持政府政策的人，於民國109年開始修本土語學分，沒想到2年後卻成為「棄卒」，許多人找不到正式教師職缺。

劉維欣說，111年9月之後讀「本土語文學士後教育學分班」，可享有學分費和交通費補助，卻漏列109年的第一屆學員。他們2年下來犧牲夜間及假日時間努力修習學分，且自付20萬元以上學分費，如今「情何以堪」。

教育部今天以文字回應媒體，感謝長期投入本土語教學的人員，尤其是首批學分班成員的熱忱和奉獻，「本部甚為感佩」。

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教育部指出，有鑑於本土語師資是依照「國家語言發展法」專法培育，且111學年度起，高中以下都將本土語納入部定課程，有培育師資的必要性。因此研擬將109年到111年9月1日前已修畢學分者，一併納入補助，相關經費來源將由教育部預算盤點支應。

根據教育部於111年6月16日修正的「師資培育之大學辦理學士後教育學分班實施要點」第16點規定，自111年9月1日起，就讀本土語文學士後教育學分班，且修習科目成績達70分以上者，每人每學分最高補助獎助金2000元，學分費如果未達2000元，則依實際繳納金額覈實補助。（編輯：張芷瑄）1110928