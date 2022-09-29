農業淨零排放 國產有機質肥料補助加碼

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）為落實執行農業淨零排放策略，行政院農業委員會農糧署今天表示，國產有機質肥料補助噸數已提高為每公頃最高補助10公噸新台幣2萬元，農民可依需求提出申請，提升農業生產力。

台灣氣候高溫多雨，有機質分解快速，農田土壤有機質含量也普遍不足，農糧署發布新聞稿指出，政府獎勵農民施用國產有機質肥料改善農田地力，增進土壤有機質含量，不但能促進國內農業資材資源循環利用，以自然為本減少碳排放量，也能增加土壤碳匯。

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農糧署表示，為落實執行農業淨零排放策略，今年已經提高國產有機質肥料補助噸數，由原來每公頃最高補助6公噸，提高為每公頃最高補助10公噸2萬元，依農業專家田間試驗結果顯示，補充農田土壤有機質，可提高肥料利用率。

農糧署也提到，近年已經積極爭取經費，擴大推廣面積，並已於農糧署網站推薦國產有機質肥料計有88家業者，327品牌供農民選購，農民可向耕地所在地輔導窗口，包含農會、公所等踴躍申請，共同施用有機質肥料，讓農業生產與資源循環永續發展。（編輯：管中維）1110929