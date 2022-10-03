邊境10/13開放 華航攜手銀行推85折

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（中央社記者余曉涵台北3日電）台灣將在10月13日開放邊境，中華航空今天宣布，攜手中國信託推出聯名卡優惠活動，即日起至12月31日止，全航線機票85折起再抽免費機票。

中華航空發布新聞稿表示，攜手中國信託銀行推出聯名卡優惠活動，即日起至12月31日止，全航線機票85折起再抽免費機票、「華航機微酒」海外自由行最高現省新台幣5000元、海外消費享哩程加碼回饋，再贈10%即享券；華夏會員在10月3日至10日申辦聯名卡，即限量加碼贈送哩程。

華航表示，在華航網站會員專區購買自營航線機票，全航線不限艙等享有最高85折優惠，單筆消費滿1萬元，就可參加限量機票抽獎，「華航機微酒」海外自由行也有好康，單筆消費滿3萬元，鼎尊無限卡最高享折扣5000元、璀璨無限卡享折扣3000元。

華航指出，因應各國邊境解封計畫，首推國人最愛的日本，包括東京、大阪、福岡、名古屋、札幌等熱門航點均有優惠，旅客10月12日起可透過雄獅旅遊或可樂旅遊購買相關產品。

華航表示，10月3日至10日舉辦快閃活動，在華航網站申請加入華夏會員，再申辦中國信託‧中華航空聯名卡，若鼎尊無限卡符合回饋資格，加碼送2萬哩，璀璨無限卡則送6000哩，商務御璽卡透過數位通路申辦並符合首刷哩，加碼家樂福500元即享券。

各國邊境逐步鬆綁，華航指出，客運全航線增加航班佈局，每週提供近300班的客運來回航班，東北亞包括日本、韓國等航線，持續因應旅客需求增班，10月25日起天天飛航桃園到琉球（沖繩）。

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東南亞方面，桃園-峇里島10月9日起提供每週3班載客服務，11月起則增為每週4班，12月再增至每週5班，12月1日開航桃園-宿霧航線，明年1月2日、1月20日則陸續開航桃園-峴港、桃園-清邁航線。

長程航線部分，北美洛杉磯、安大略、紐約、溫哥華，歐洲的荷蘭阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦分階段增加航班，大洋洲雪梨、布里斯本（含延遠奧克蘭）及墨爾本也有增加班次。（編輯：管中維）1111003