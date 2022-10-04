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超級悠遊卡上市 在家手機靠卡就能儲值

2022/10/4 12:14（10/4 12:30 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北4日電）悠遊卡公司今宣布「SuperCard超級悠遊卡」上市，只要悠遊付App裡有錢並開啟手機NFC功能，靠卡就能隨時隨地儲值，單筆交易上限也提升至新台幣1萬元，安卓蘋果皆可用。

悠遊卡公司今舉辦記者會表示，「超級悠遊卡」晶片大升級，民眾儲值時不用再找超商或捷運站加值機，只要悠遊付App還有餘額，開啟手機NFC功能，再點開悠遊付App中「悠遊卡加值機」後，將卡置於手機背面NFC感應區，就能直接加值，每次以新台幣100元為單位， 安卓蘋果皆可用。

悠遊卡公司指出，加值對象不限於本人悠遊卡，父母幫孩子或長輩儲值、給零用錢、發紅包等都很方便，也因桃園、新竹、嘉義、雲林等地有市民悠遊卡或學生證悠遊卡等，悠遊卡總經理邱昱凱甚至表示，有一天可望用「超級悠遊卡」發重陽敬老金。

此外，悠遊卡董事長陳亭如指出，因卡片加密技術提升，單筆消費上限也調高至1萬元，且查詢消費明細更即時；邱昱凱則說，未來將逐步拓展線上交易，首波先開放購買1280定期票。

台北市長柯文哲致詞時表示，他現在很少用現金，「 有手機、悠遊卡就可以解決」，相信不用半年，北市無現金交易系統就能建立成功，並透露「下個月到琉球也可以刷」。

悠遊卡公司指出，首波「SuperCard超級悠遊卡」限量4萬張，今天起在momo購物網獨家開賣，每張售價150元且免運費。（編輯：張銘坤）1111004

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