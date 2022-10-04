自由車環台公路賽 浪漫台3線站竹縣開跑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）「2022國際自由車環台公路大賽–浪漫台3線站」活動今天開跑，客委會副主委鍾孔炤表示，浪漫台3線有客家歷史文化，路線所經站點皆具特色，呈現台灣在地文化多元樣貌。

鍾孔炤致詞表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，賽事活動一延再延，終於在今天正式開幕，而在浪漫台3線，有客家人文、歷史和文化，規劃行經15個客家庄，是比賽最美麗的路段。

鍾孔炤說，台3線3個縣市沿線有啦啦隊加油，而在每一站都有不同的地景人文，將呈現在地文化樣貌。

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新竹縣副縣長陳見賢致詞說，今天浪漫台3線的首站在新竹縣，車隊將行經新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉等6個鄉鎮市，沿途層巒疊翠、美不勝收，沿線更有安排6個鄉鎮公所及9所國中小，將在賽道旁，為車手打氣，展現好客熱情。

陳見賢表示，感謝配合這場重要的國際賽事，新竹縣警察局動員大批警力實施交通管制，保護比賽期間選手和民眾的安全。（編輯：方沛清）1111004