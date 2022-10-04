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超前部署買二合一快篩？羅一鈞：各有試劑可驗

2022/10/4 16:19
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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北4日電）面對今年秋冬COVID-19和流感流行，國民黨立法院黨團呼籲政府採購二合一快篩，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，現階段有各別試劑可驗，國內外廠商持續積極開發二合一快篩。

國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，書記長李德維表示，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有再起趨勢，另外就是流感，目前已經有COVID-19跟流感的二合一快篩，政府應超前部署。

對此，羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，目前國內外廠商持續積極開發二合一快篩，未來若取得許可證，中央一定會視疫情需求，籌劃購買；台灣現在有許多合約院所有提供流感快篩，COVID-19家用快篩試劑透過實名制購買方便，不論流感或COVID-19都有各別試劑可驗。

羅一鈞也提到，流感快篩敏感度不比COVID-19快篩，通常僅有7至8成的準確度，流感診斷需要依賴醫師專業判斷，以過去流感防治經驗而言，即使流感快篩結果為陰性，經醫師判斷症狀符合流感，也可以給予公費流感抗病毒藥物。

針對COVID-19與流感雙重感染，羅一鈞說，以疫情較早期的研究顯示，流感患者同時感染最早在英國發現的Alpha變種病毒或最早在印度發現的Delta變種病毒，雙重感染會增加50%致死率，但據美國梅約診所做的同時感染Omicron及流感分析研究，重症及死亡比率並無增加。

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台灣警察專科學校發生流感群聚事件，約有15名學生陸續出現流感症狀，檢驗確認為A型流感。指揮中心發言人莊人祥說，今年截至目前僅出現2起流感群聚，發生地點皆是校園。

莊人祥說明，上週流感呼吸道檢體驗出陽性率為3.9%，個案感染病毒株皆是與疫苗株吻合的H3N2，據疫情監測結果，雖然國內流感尚未到流行期，仍呼籲公費對象把握機會儘速完成接種。（編輯：陳政偉）1111004

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