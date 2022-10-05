南迴鐵路通車30年紀念套票 1千套1小時內搶光

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台鐵局今天在台東火車站發售南迴鐵路通車30週年紀念套票，有民眾昨天就到火車站排隊，上午10時開賣，不到1小時，1000套就被搶光。

「感觸很深」，台東火車站站長鄭成忠30年前在台東舊火車站擔任票務員，賣出南迴鐵路正式通車第1班火車車票，30年後的今天再賣紀念票，有鐵道迷一早把當年的票借給他回味，他直說很感動，也見證台鐵這30年的進步。

為紀念南迴鐵路通行30週年，台灣鐵路管理局特別於今天上午在台東站，發行「南迴30便捷舒適」紀念套票1000套，供民眾典藏留念。

陳姓鐵道迷拔得頭籌，他說昨天上午就到台東，隨即排隊等到今天上午10時開賣，另外，嘉義陳姓鐵道迷也帶著行動不便的母親一起排隊買套票；不到1小時，1000套就賣完了。

鄭成忠表示，作為台灣本島最晚開通的主要交通建設，全長98.2公里的南迴鐵路至今已運行30年整，民國109年12月20日同時完成重要的鐵路電氣化工程，大幅縮短台東和屏東間行車時間，除了為後山帶來交通便捷，也為台灣鐵路史寫下新頁。

西起枋寮車站、東至台東車站的南迴鐵路，除了是重要的交通運輸樞紐，同時也是台灣工程界的創舉，透過隧道貫通東西，途經路段多為深山地區，人煙稀少、補給不易，無形中增加了施工相對難度。

現場的台東張姓民眾說，近年來陸續因應鐵路電氣化與路線縮減以及增購新車等優化工程進行，一舉將台東高雄車程縮短至不到2小時，與早期未通車前台東高雄將近4小時的客運減少一半以上，也讓台東地區民眾有了東線與南迴線交通上的雙重選擇。

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台鐵局發布新聞稿表示，南迴鐵路工程西起枋寮車站，經古莊、大武、瀧溪、金崙、太麻里、知本等地，途中穿越查留凡山、巴矢山，終點站為台東（卑南）車站；全線共修築橋梁158座，隧道35座，最長的中央隧道長達8070公尺，一度是台灣最長鐵路隧道。

歷經尼伯特颱風、八八風災等天然災害洗禮，南迴鐵路仍堅守崗位擔負起運輸重責，電氣化前，沒有電線桿的乾淨鐵道和山海景，吸引了許多鐵道迷來朝聖；這段最後完成的鐵道藏著許多動人故事，老火車、老月台、一個人守護的車站、三代傳承的鐵道員，沿著山海沿線，沿途處處有故事。（編輯：陳仁華）1111005