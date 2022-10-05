高雄輕軌「龍貓隧道」段試營運 部分站12/18前免費搭
（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天下午試營運通車，為鼓勵民眾搭乘，市府推出C21A內惟藝術中心站至C24愛河之心站，即日起至12月18日上車免費搭乘優惠。
高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天下午舉行試營運通車典禮，高雄市長陳其邁等人出席，宣布此路段自下午5時起試營運，開放民眾搭乘。
陳其邁接受媒體聯訪表示，C20至C24站過去停工2年，他上任後提出解套方案，包括輕軌路線北移等，降低交通衝擊，並與民眾溝通，尋求最大共識後恢復興建，1年多完工。
陳其邁說，碰到重大建設不迴避，直球對決，拿出解方，是市府的態度；環狀輕軌的完工，涉及交通平權，至關重要，而市府也提出配套，包括興建陸橋和停車場，解決周邊學校上下學和民眾停車需求等。
高雄輕軌C20至C24站通車試營運，其中C21A內惟藝術中心站至C21美術館站，因為「以站就樹」設計，軌道放置在兩旁的小葉欖仁樹中，讓乘客彷彿置身綠色隧道，有「龍貓隧道」之稱，吸引不少民眾前往搭乘、拍照。
高雄市捷運局、中鋼工程團隊和高雄捷運公司，共同以高雄捷運橋頭糖廠站長蜜柑和網紅貓咪黃阿瑪圖案，打造一輛彩繪列車，也成為今天試營運的首發列車。
高雄市捷運局表示，C20至C24站路段試營運，市府推出C21A站至C24站路段免費搭乘優惠，即日起至12月18日止，只要在C21A站至C24站間上車即免費搭乘，感應電子票證不扣款。
試營運首班車及末班車為上午6時30分至晚上10時由端點站發車，尖峰時刻平日上午6時30分至8時30分、下午4時30分至6時30分及假日下午1時至6時，班距為10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距。
高捷公司提醒民眾，拍照時不可隨意跨越輕軌軌道，違者將依大眾捷運法開罰行為人或駕駛人新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。
此外，2022台灣設計展相關展演活動已登場，捷運局也呼籲民眾可多搭乘捷運及輕軌抵達展場，感受高雄創新能量。（編輯：黃世雅）1111005
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