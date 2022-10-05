高雄輕軌「龍貓隧道」段試營運 部分站12/18前免費搭

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高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站5日下午試營運通車，首發列車是高雄捷運橋頭糖廠站長蜜柑和網紅貓咪黃阿瑪圖案的彩繪列車。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天下午試營運通車，為鼓勵民眾搭乘，市府推出C21A內惟藝術中心站至C24愛河之心站，即日起至12月18日上車免費搭乘優惠。

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天下午舉行試營運通車典禮，高雄市長陳其邁等人出席，宣布此路段自下午5時起試營運，開放民眾搭乘。

陳其邁接受媒體聯訪表示，C20至C24站過去停工2年，他上任後提出解套方案，包括輕軌路線北移等，降低交通衝擊，並與民眾溝通，尋求最大共識後恢復興建，1年多完工。

陳其邁說，碰到重大建設不迴避，直球對決，拿出解方，是市府的態度；環狀輕軌的完工，涉及交通平權，至關重要，而市府也提出配套，包括興建陸橋和停車場，解決周邊學校上下學和民眾停車需求等。

高雄輕軌C20至C24站通車試營運，其中C21A內惟藝術中心站至C21美術館站，因為「以站就樹」設計，軌道放置在兩旁的小葉欖仁樹中，讓乘客彷彿置身綠色隧道，有「龍貓隧道」之稱，吸引不少民眾前往搭乘、拍照。

高雄市捷運局、中鋼工程團隊和高雄捷運公司，共同以高雄捷運橋頭糖廠站長蜜柑和網紅貓咪黃阿瑪圖案，打造一輛彩繪列車，也成為今天試營運的首發列車。

高雄市捷運局表示，C20至C24站路段試營運，市府推出C21A站至C24站路段免費搭乘優惠，即日起至12月18日止，只要在C21A站至C24站間上車即免費搭乘，感應電子票證不扣款。

試營運首班車及末班車為上午6時30分至晚上10時由端點站發車，尖峰時刻平日上午6時30分至8時30分、下午4時30分至6時30分及假日下午1時至6時，班距為10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距。

高捷公司提醒民眾，拍照時不可隨意跨越輕軌軌道，違者將依大眾捷運法開罰行為人或駕駛人新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。

此外，2022台灣設計展相關展演活動已登場，捷運局也呼籲民眾可多搭乘捷運及輕軌抵達展場，感受高雄創新能量。（編輯：黃世雅）1111005