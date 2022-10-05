CIP離岸風電3環評案 補浮動式風機評估後再審

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（中央社記者張雄風台北5日電）環保署今天審查CIP旗下渢汎、渢成及渢利離岸風電3環評案。雖然開發單位提出浮動式風機的構想，但環委認為是否適合台灣海域的評估不足，另外針對生態、環境調查也有欠缺，建議補正後再審。

行政院環境保護署今天召開「新竹渢汎離岸風力發電計畫環境影響說明書」、「新竹渢成離岸風力發電計畫環境影響說明書」及「苗栗渢利離岸風力發電計畫環境影響說明書」等3案專案小組聯席初審會議。

開發單位哥本哈根基礎建設基金（CIP）表示，此3風場分別位於新竹、苗栗外海，由北而南為渢汎、渢成及渢利；面積分別各約87平方公里、95平方公里及255平方公里；最近離岸距離約21、22公里；最大總裝置容量渢汎、渢成皆為750MW，渢利為1800MW。

環評委員討論時皆認為，這3案在生態、環境等相關調查仍有很多資料不清楚。環委指出，雖然在報告中提出關於浮動式風機的構想，但是否適合台灣海域，如果遇到脫錨、斷纜等該如何因應需進一步評估。

另外，開發單位提出風機運轉年限可達25年（其他業者大多為20年），環委也要求加強說明如何達成，並評估包含施工、營運、除役等階段的影響。

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也有環委直言，這3份報告都欠缺風場範圍海域地質、地形調查及土壤液化等分析；並要求為減輕水下噪音，在地質條件允許下優先採用負壓式沉箱基礎，如不採用，應評估打樁優先使用振動錘施工方式。

在生態部分，環委提到，應加強評估風場開發可能對鯨豚的衝擊，另外需調查3風場是否為海洋爬蟲類（如綠蠵龜）的遷移路徑；補充海纜路線對周圍藻礁影響、並擬保育對策，並強調海纜規劃路線及上岸點應符合經濟部能源局規劃的共同廊道範圍。本案建議補充修正後再審。（編輯：張芷瑄）1111005