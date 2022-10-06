6旬男疝氣不斷復發 腹腔鏡手術解決多年困擾

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）63歲何姓男子下腹有一顆突出物，經檢查發現原來是疝氣，但接受多次傳統手術仍不斷復發，生活受影響讓他氣餒。經醫師建議接受腹腔鏡疝氣手術，終於解決多年困擾。

台北馬偕醫院一般外科資深主治醫師蔡家騏今天透過新聞稿指出，疝氣是部分內臟經由腹壁或筋膜缺損處，向外不正常凸出的現象，病人可以明顯看出或摸到自己的腹部或下腹部有個像乒乓球大小般的凸出物。

蔡家騏表示，疝氣好發於65至80歲的男性，包括腹股溝疝氣、臍疝氣及股疝氣，發生原因則以先天體質或長期腹壓過高為主，台灣每年約有3萬名患者，其中不少比例為復發型疝氣。

蔡家騏說，疝氣最明顯的症狀在於站立時腹部或鼠蹊部的隆起會很明顯，在行走或運動時會有一股很強烈的下墜感，平躺時則會消失，若咳嗽、提重物或長時間站立，疼痛感就會愈來愈明顯，對病人的生活與工作造成極大的影響，治療上以外科手術為主。

蔡家騏表示，門診常見因反復性疝氣發作，而多次接受手術的個案，由於傳統手術後的疼痛度高且恢復期間長，常讓病人抱怨生活品質受到很大的干擾，且反覆開刀解決復發型疝氣也增加病人的心理壓力。

他以63歲何姓男子為例說明，何男過去多次接受傳統手術治療疝氣，雙側腹股溝疤痕處已有嚴重沾黏問題，此時，腹腔鏡疝氣手術便成為病人的另一項選擇。

手術時，在病人肚臍下方及下腹部開了1公分及兩個0.5公分的小傷口，以腹腔鏡繞道避開傳統手術沾黏處，搭配人工網膜修補左右兩側的受損腹壁，加強腹壁薄弱的地方，手術大約30至40分鐘完成，住院時間約2至3天。

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蔡家騏表示，腹腔鏡疝氣手術適用於所有疝氣患者，尤其是雙側鼠蹊部與復發型疝氣患者，其傷口小、疼痛感輕微，恢復正常作息的時間也比傳統手術短，建議曾經接受傳統疝氣手術又復發的患者，應尋求專業醫師協助解決疝氣問題。

他也提醒，新生兒及兒童、不適合施予全身麻醉、凝血功能異常或下腹部曾接受複雜外科手術者，則須與主治醫師進一步溝通討論，是否適宜採用腹腔鏡手術。（編輯：陳政偉）1111006