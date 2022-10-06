嘉義首起石虎遭車輛路殺 推測移動過程命喪國道

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1隻體重約4.3公斤的成年公石虎5日被發現陳屍國道1號嘉義交流道，經研究人員研判遭路殺，由於離山區較遠，推測可能是沿牛稠溪移動或往西活動的個體，卻不幸命喪國道。（交通部高速公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月6日

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）嘉義縣市首起石虎路殺記錄，1隻體重約4.3公斤、體型壯碩的成年公石虎昨天被發現陳屍嘉義交流道，研究人員研判遭車輛路殺，由於離山區較遠，推測可能是往西活動卻命喪國道。

位於南投縣集集鎮的行政院農業委員會特有生物研究保育中心石虎研究團隊今天透過「石虎保育大使阿虎加油」臉書（Facebook）粉絲專頁表示，1隻體重4.3公斤的成年公石虎5日在國道1號嘉義交流道附近被發現路殺死亡，位置在嘉義市西區，離山區較遠，推測可能是沿牛稠溪移動或往西活動的個體，卻不幸命喪國道。

特生中心石虎研究團隊表示，嘉義是自2011年開始記錄石虎路殺數量以來，從未記錄到石虎遭路殺的縣市，嘉義地區石虎調查除1994年在阿里山有通報石虎中獸鋏案例，最近資料是2018年由嘉義大學森林暨自然資源學系研究團隊在中埔山區架設2年自動相機才拍到1筆。

石虎研究團隊表示，目前石虎族群分布較穩定縣市為苗栗、台中、南投，其中南投2014年至2016年針對海拔1000公尺以下石虎分布普查，發現熱區主要以集集、中寮及鄰近區域為主，位於南投縣南方的竹山鎮以南地區，幾乎沒記錄到石虎，是石虎族群較邊緣地帶。

團隊表示，2021年曾在竹山鎮野放2隻石虎，1隻個體「西湖哥」不幸在濁水溪床死於犬殺，另隻個體「虎哥」移動能力較強，甚至從南投竹山跑到雲林古坑，最後突然收不到訊號，團隊擴大尋找也無所獲，由於個體最後幾天位置在養鴨場，懷疑是否有「人為介入」。

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研究團隊指出，今年至今累積記錄20起路殺，其中苗栗6起、台中1起、彰化2起、南投10起、嘉義1起，今年與往年不同是，目前南投首次占數量最多，且10起路殺有4起位於南投市貓羅溪環河道路，還有2起在鄰近的華陽路，顯示溪流對石虎的重要及此路段需急迫關注。

研究團隊指出，由於路權單位不同，經與南投縣政府、南投市公所踏勘，由於環河道路能改善項目很有限，預計首要架設由和泰集團捐贈的石虎警示路牌，告知用路人此路段為石虎頻繁出沒地區，後續再與相關單位研商增設路燈，提高用路人夜間視野範圍。（編輯：黃世雅）1111006