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因經濟被迫早熟 家扶調查：有兒少7歲就分擔家計

2022/10/6 17:47（10/6 18:06 更新）
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家扶基金會響應國際消除貧困日，6日舉行記者會並推動「甘苦生活節」，邀請藝人賀軍翔（左4）擔任愛心大使，盼大眾關注女性貧窮議題，號召幫助弱勢家庭安心生活。（家扶基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年10月6日
家扶基金會響應國際消除貧困日，6日舉行記者會並推動「甘苦生活節」，邀請藝人賀軍翔（左4）擔任愛心大使，盼大眾關注女性貧窮議題，號召幫助弱勢家庭安心生活。（家扶基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年10月6日
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（中央社記者吳欣紜台北6日電）弱勢家庭經濟影響兒少生活照顧需求，家扶調查發現，有部分扶助家庭經濟不穩定，子女往往被迫早熟，更有兒少從7歲開始就分擔家計，且在青少年階段起更趨普遍。

每年10月17日為國際消除貧困日，家扶基金會今天召開記者會響應並推動「甘苦生活節」，希望大眾關注女性貧窮議題，並邀請藝人賀軍翔擔任愛心大使，號召大眾一起幫助弱勢家庭安心生活。

家扶基金會指出，聯合國最新報告顯示，全球生活低於貧窮線的勞動人口比例20年來首次上升，其中女性比男性更容易陷入貧窮，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，對女性的工作時數減少和減薪情況更為嚴重。

家扶自身調查也發現，基金會受扶助家庭以單親媽媽持家為大宗，且經濟負荷極為沉重，有8成5曾因照顧家人須省吃儉用度日，而實務服務也顯示，弱勢家庭的子女表現貼心與早熟，甚至更早承擔家務與家計。

調查顯示，當家庭遇到急難時，部分扶助家庭需要兒少從7歲開始就分擔家庭照顧事務與家庭經濟，且在青少年階段起漸趨普遍。

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家扶基金會執行長周大堯表示，家扶實務觀察，單親媽媽多數面臨龐大照顧壓力、收入入不敷出及支持系統薄弱等「女性貧窮」困境。

周大堯說，家扶基金會近年積極推動家長職能培訓等脫貧方案，幫助弱勢家庭從滿足生活需求，到裝備抗貧能量以迎刃環境考驗，目前「無窮世代」還有弱勢兒少生活扶助及脫貧方案推動需求約新台幣2000萬元缺口，陸續推出的Hello Kitty x 家扶WaWa聯名義賣品和滿額贈品，歡迎社會大眾捐款支持。（編輯：陳政偉）1111006

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