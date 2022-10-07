海生館企鵝出生大於死亡 標售36隻為管控族群量

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）國立海洋生物博物館企鵝復育良好，出生數大於死亡數，為提供舒適生存環境，館方張貼公告要標售非保育類企鵝36隻，海生館表示，主要目的為管控族群量，而非販售。

海生館企鵝標售案，預計標售巴布亞企鵝24隻、頰帶企鵝6隻、阿德利企鵝6隻，且限定投標資格廠商登記或設立證明須為野生動物飼養業、批發業，符合動物法規而持有動物者，也要提供飼育場地及環境清單。預計27日進行公開標售。

海生館副館長陳德豪向中央社記者表示，館內企鵝繁殖狀況好，新生數量多於死亡個體，因此數量慢慢上升，目前約140隻。但當族群數量達110隻時，就會啟動企鵝數量管制作業，主要目的是為了管控族群量，並給企鵝舒適的生存環境，而非販售。

陳德豪指出，每年館內約有10隻的新生企鵝寶寶，所釋出並不是剛出生的企鵝，老中青都有，同時也要維護族群結構及是否近親繁殖。

「這是第3次標售。」陳德豪說，投標的廠商包含國內外水族館、動物園等，並不是出高價就賣，也要檢視飼養環境條件資料，列入整體評估，若沒有單位投標，將再次啟動程序。（編輯：謝雅竹）1111007