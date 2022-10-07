高雄女童腹痛發燒就醫 腸道遭9公分長樹枝穿孔

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄1歲女童日前因腹脹、發燒到高醫求診，檢查發現有1根9公分長樹枝從十二指腸穿出，幸經手術約在1週後出院。醫師提醒，6個月至3歲幼兒常抓到東西就往嘴裡送，要多注意。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒外科主任張鈺堂今天接受媒體聯訪表示，女童就醫時有發燒、腹脹和些微拉肚子情況，且腹脹嚴重無法進食，原以為是腸胃炎，但經X光等檢查發現有腸穿孔，緊急安排手術。

張鈺堂指出，手術時發現女童腸子異常腫脹，伸手進去可摸到硬物，發現竟有1根約9公分長、直徑0.2公分的樹枝從女童十二指腸穿出，經切除穿孔部位壞死組織並縫合，女童約1週後出院。

張鈺堂說，超過5公分的異物一般無法穿過幽門進入腸子，女童案例相當特殊；此外，臨床上90％誤吞食異物可經消化道排出，少數需用內視鏡夾取，需手術處理情況僅約1％。

院方指出，女童家長得知樹枝卡在腸內很自責，因經常帶女童到附近公園遊玩，懷疑是趁大人不注意撿枝葉吞食造成。

張鈺堂提醒，6個月至3歲幼兒正值口欲期，常抓到東西就往嘴裡放，大人一定要特別小心，若家中有小東西不見，孩子又出現嘔吐、高燒或呼吸困難等症狀，都應盡速就醫檢查。（編輯：郭諭儒）1111007