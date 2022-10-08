走過疫情回家結婚 台電重啟聯合婚禮51對新人步紅毯

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（中央社記者謝方娪台北8日電）開辦至今超過40年的台電聯合婚禮，去年因疫情取消儀式，今天重新舉辦聯合婚禮，由代理董事長曾文生擔任證婚人，在台電大樓禮堂歡迎51對新人步上紅毯，其中有14對新人雙方都是台電人。

今年台電聯合婚禮以「回家結婚」為主題，首度在企業總部台電大樓舉辦，由曾文生擔任證婚人，與總經理王耀庭、台電工會理事長吳有彬及職工福利委員會主委丁作，一共同祝福新人步入人生幸福紅毯。

現場除了將大樓外穿廊綁上花藝紗帶，搖身一變為超夢幻的花園拱門長廊，更有連結台電元素的粉色可愛變電箱，讓新人浪漫留念。

台電表示，自1978年起開辦聯合婚禮，提供結婚補助與禮品等，期望讓平時努力確保穩定供電的同仁可以無後顧之憂，今年更結合公益、與喜憨兒社會福利基金會合作，致贈新人百年好合喜餅禮盒。

台電聯合婚禮舉辦至今，見證超過1700對佳偶共結連理，已成台電年度喜事傳統。台電指出，參加今年聯合婚禮的51對新人中，有14對同為公司員工，更有7對新人雙方都來自同單位。

其中，來自配電處的張家榮和台北市區營業處的蔡亞璇因共同朋友牽起緣分，張家榮抓準對方上班時間營造巧遇，爭取進一步認識；交往過程曾因葷素飲食習慣經歷一段磨合期，吃素的張家榮會到處蒐集兼顧葷素與美味的口袋名單。

蔡亞璇開玩笑說，會避免當著張家榮面大口吃肉，張家榮則笑稱，自己出身台電家庭，參加聯合婚禮很有家族儀式感，與台電大家庭一起分享幸福。

來自台電桃園區營業處的蘇翌準備台電招考時與朱品嘉在圖書館結識，且因為一輛機車成為愛情升溫的甜蜜契機。

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朱品嘉回憶，當時因機車常出毛病，蘇翌總是幫她推著去車行修理，即使路途經過各種上下爬坡，滿身大汗從未喊過一聲苦，這一推就是7年感情，如今正式修成正果，彼此許下終生約定。

同樣來自桃園區處的謝明曄，和高中同學許慈慧愛情長跑12年，更從大學起即分隔兩地，畢業後許慈慧飛往日本追夢，把距離拉得更遠，兩人歷經8年遠距離努力維繫，謝明曄終於抱得美人歸。（編輯：林克倫）1111008