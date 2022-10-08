日電通藝術總監江口理佳分享創意訣竅：保有童心

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日本知名設計師、電通集團藝術總監江口里佳8日受邀擔任「2022高雄城市書展」國際講座主講人，分享她的創意生活以及設計經驗。（上誼文化提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）日本電通集團藝術總監江口里佳今天受邀擔任「2022高雄城市書展」國際講座主講人，她分享獲得創意的訣竅在於有一顆「童心」，幼稚、天馬行空的想像，往往是非常好的創意。

江口里佳為童書「麵包國王」打造出吐司外觀和觸感，別出心裁的裝幀受到台灣、日本家長喜愛。她的廣告創意作品大量出線在日本東京街頭、地鐵站，尤其是年輕人喜愛消費的產品。

上誼文化、信誼基金會今天發出新聞稿指出，江口里佳今天受高雄城市書展邀請，分享創意生活及設計經驗，現場湧進大批人潮，現場簽書更開放只要是紙類材質就能讓江口里佳親簽，顯現她的創意和高人氣。

江口里佳大學學的是玻璃工藝，一次她用玻璃模擬煎雞蛋的形狀，設計出一款小碟子，沒想到大受好評，不僅舉辦展覽，還被做成了各式各樣的玻璃用品，獲得各項大獎的肯定。

玻璃雞蛋啟蒙江口里佳對設計的熱情，也成為她順利進入日本最大廣告公司電通集團的門票。她今天分享點子來源的訣竅，在於必須要有一顆童心，那些可能是天馬行空的想像，或是很無聊、幼稚的東西，往往最終會成為非常好的想法。

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催生「麵包國王」在台灣出版的上誼文化總編輯劉維中表示，「麵包國王」今年6月上市，網路書店開放預購2天，就進入童書、青少年文學新書排行榜前10名，第一刷僅20天便搶購一空，可見江口里佳創意的魅力。

高雄市文化局長王文翠表示，書籍經過美好的設計，販售的除了是書籍的內涵，還有療癒人心的收藏價值。上誼文化指出，明天下午2時30分在高雄市圖書館，還有一場江口里佳的親子講座，讀者可把握機會。（編輯：李亨山）1111008