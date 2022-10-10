男地上撿到領角鴞萌寶 動物之家照顧長大助野放

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（中央社記者高華謙新北10日電）新北動保處今天表示，男子日前發現地上有團灰白色絨毛在動，一雙萌萌大眼還盯著人瞧，通報才知道是保育類領角鴞寶寶，經動物之家餵養2.5個月後野放回棲息地。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，簡姓男子7月5日上午在新北市貢寮區雙玉集會所附近發現地上有團灰白色絨毛在動，仔細一看，竟是隻有著萌萌大眼、超可愛的不知名鳥類，由於未發現牠的鳥巢，簡志興急忙送交貢寮區公所。

瑞芳動物之家隨即派人接回安置，駐區獸醫王嚴緖表示，這是領角鴞寶寶，屬猛禽類鳥類，是台灣本島分布最廣、也最常出現在生活周遭的貓頭鷹。由於牠沒有開放性受傷或骨折，推測應是從鳥巢掉到地面。

經動物之家2.5個月悉心照護，及廠商提供免費肉末等，領角鴞的羽毛終於從淡灰色換為成鳥的咖啡色，後續已聯絡簡姓男子一起完成野放，讓牠順利回歸貢寮區原棲息地。

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王嚴緖說，民眾若撿到鳥類，可先判斷是雛鳥、幼鳥還是成鳥，這次拾獲的是尚未換羽的幼鳥，只要牠沒有受傷，可試著尋找樹上鳥巢並放牠回去；如果無法放回鳥巢，可放在貓狗不易觸及的樹上，由親鳥自行帶回照顧。

新北動保處表示，如果在路上發現幼齡動物，不要隨便觸碰或撿拾，避免造成親子分離；可先觀察牠周遭有沒有親屬，如果沒有再撥打1999或動保處24小時動物救援專線02-29596353請求協助。（編輯：郭諭儒）1111010