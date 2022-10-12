客語沉浸教學師資不足 客委會：增誘因讓學校投入

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（中央社記者張雄風台北12日電）立委質疑目前客語沉浸式教學師資不足，客委會主任委員楊長鎮今天表示，除增加誘因，如學習客語教學的老師在學分費、交通費上有補助，會再努力鼓勵學校校長、老師加入的意願。

立法院內政委員會今天邀請客家委員會主任委員率同所屬及財團法人客家公共傳播基金會董事長列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委羅美玲質詢表示，客委會為了鼓勵國中小發展客語教學，但根據資料顯示，以客家文化重點區全客語幼兒園家數為例，近年來不增反減，苗栗在2020年有18間，到了2021年只剩下10間。

另外，國民黨立委鄭麗文質詢指出，客語師資培育嚴重不足，110年教育部公費補助師資，客語教師僅有1人，對於學校老師需要考過客語證照是否有足夠誘因。

客委會主委楊長鎮答詢表示，各縣市在客語沉浸教學的家數一直呈現浮動，如苗栗客語幼兒園在今年度已提升到30個學校；評估是因為背後沒有完整的制度去支撐，要使用客語沉浸教學需要花很多精神備課，但現有制度下難以推動。

楊長鎮接受媒體聯訪時進一步解釋，因為少子化，各學校對於開新缺比較困難，所以才導致110年教育部公費補助師資，客語教師僅有1人；目前評估供需之間還是平衡，但問題就在於需求太低，「變成雞生蛋、蛋生雞的問題」。

楊長鎮表示，還是會全力去提升老師們願意接受第2專長訓練，能夠用母語授課；學生端則是朝家長方向努力，希望家長鼓勵孩子學習、使用母語。

楊長鎮指出，會加強現有師資，協助他們修相關的課程，在學分費、交通費上有補助，接受專長訓練的可能性；對於用客語進行沉浸教學教師，如數學、社會，由於備課負擔較重，因此有每個月新台幣2000元的研究費，希望創造足夠的誘因，讓足夠的教師願意投入。

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楊長鎮認為，現在只要學校願意做，只要是在地客籍的老師，一個暑假密集的訓練，基本上是可以因應教學需求；所以重點是校長、老師願不願意去推動。

楊長鎮舉例，新北秀山國小在非客家地區，但當地有非常熱情的老師，鼓勵非客籍的老師去學客語，校長也很投入；楊梅的瑞原國中，校長也對客家母語高度認同，也推得很好；怎麼創造學校、教師的誘因，客委會會繼續努力。（編輯：陳政偉）1111012