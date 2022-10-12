貨車司機心肌梗塞卻強撐百里 醫師：應立即就醫

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光田綜合醫院心臟內科醫師邱一騏表示，心肌梗塞對駕駛人來說很危險，因發作時民眾常未能當下即刻察覺，尤其是之前從未有病史的患者，往往會忽略身體不適的跡象而強撐。邱一騏提醒，民眾若有不適就不應開車。（光田綜合醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月12日

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）李姓貨車司機日前從新竹返回台南時出現胸痛症狀，吃了舌下錠後上路，開上國道後不適症狀加劇，他強撐開到台中就醫，診斷為急性心肌梗塞，醫師提醒，有不適就不應開車。

光田綜合醫院今天發布新聞稿表示，68歲的李姓貨車司機患有心血管病史，日前送完貨，要從新竹返回台南時，當下出現胸痛症狀，他急著返家吃了幾顆舌下錠後上路，開上國道後，未料胸痛、呼吸困難、暈眩等症狀加劇，他強忍不適開了百里到台中就醫。

光田綜合醫院心臟內科醫師邱一騏指出，當時患者急性心肌梗塞發作，一路從新竹撐到台中，相當幸運，但卻是非常不恰當的方式。心肌梗塞的患者隨時都會昏厥，萬一在國道上昏迷，很可能引發車禍，相當危險。

邱一騏表示，心肌梗塞對駕駛人來說很危險，是因為發作時民眾常未能當下就察覺，尤其是之前從未有病史的患者，往往會忽略身體不適的跡象而強撐。心肌梗塞症狀有時不明顯，患者在長途駕駛前可能只覺得容易累跟喘，也就不會意識到自己隨時都有可能心肌梗塞。

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邱一騏提醒，血管堵塞是長期累積，患者在發病前幾週或前幾個月，可能就有不舒服的症狀，例如走路特別喘、胸口悶痛、冒冷汗，甚至上腹疼痛，因症狀常被輕忽而錯失就醫良機。

邱一騏建議，有不舒服的症狀時，就應提高警覺，先找鄰近的休息站休息，觀察是否持續不適；若民眾懷疑自己心肌梗塞發作，應立即停在路邊或路肩，並立起三角架示警後方來車，盡速請求救護人員協助就醫。（編輯：郭諭儒）1111012