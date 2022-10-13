二水跑水節蒸汽火車旅遊14日開賣 鐵道行嚐美食

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）配合彰化二水國際跑水節，參山風景處推出二水跑水節蒸汽火車之旅，套票14日開賣，將由國寶級蒸汽火車頭牽引自強號車廂，搭載遊客到二水鄉參加跑水節，品嚐在地鄉村辦桌美食。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天發布新聞指出，配合11月5日及11月6日登場的「二水國際跑水節」活動，參山處於11月5日將舉辦二水跑水節蒸汽火車之旅，搭載遊客前往二水鄉體驗水圳跑水及吃辦桌的樂趣。

參山處長曹忠猷表示，二水鄉是台鐵西部縱貫鐵路、集集支線及台糖五分車匯集處，這次推出二水跑水節蒸汽火車之旅，將以DT-668蒸汽火車頭牽引自強號車廂，搭載260名遊客從彰化站出發前往二水站，重現蒸汽火車行駛縱貫鐵路場景。

曹忠猷指出，除安排國寶級蒸汽火車牽引車廂載客外，也邀請社頭鄉福井食堂老闆在社頭火車站月台叫賣便當，重現當年販售鐵路便當風情，在蒸汽火車抵達二水後，遊客也可體驗神轎跑水等熱鬧活動。

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參山處表示，二水跑水節蒸汽火車之旅遊程套票明天上午10時起開賣，260個座位額滿為止，套票內容包括蒸汽火車來回車票、活動限量伴手禮、紀念明信片及新台幣100元的跑水節市集優惠券，民眾可搭蒸汽火車來到二水鄉，參與二水國際跑水節活動。

跑水節為彰化縣二水鄉特色文化，已有近300年歷史，每年11月間舉辦，活動為感念先人開圳取水，自通水至今所流傳下來的傳統祭典，以告後人飲水思源。（編輯：戴光育）1111013