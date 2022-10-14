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國際乳癌防治月 醫師提醒早發現早治療

2022/10/14 18:04
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（中央社記者蘇木春台中14日電）10月是國際乳癌防治月，台灣革瑞蔻癌醫智療藝術學會今天舉辦宣導活動，醫師提醒，防治乳癌牢記「早期發現、早期治療」，一定要尋求正規治療管道，避免錯失黃金治療時間。

「及早發現永不放棄、國際乳癌防治月記者會」今天在台中心之谷教育園區舉行，乳癌公益代言人主播劉芯彤、乳癌病友「小惠」等人出席，分享過往抗癌經驗。

台灣革瑞蔻癌醫智療藝術學會理事長、中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智接受媒體聯訪表示，乳癌高居台灣女性癌症發生率第1名，其中約25%至30%的乳癌患者，受到體內癌細胞HER2基因過度表現影響，癌細胞不僅繁殖能力強，也很頑固，促使復發及轉移高風險。

劉良智說，過去HER2陽性確實惡性度高、復發率高，但是隨著標靶藥物發展，患者經手術搭配標靶藥後，存活率已可達8成，許多HER2陽性患者經過標靶藥物治療後，日後只需定期追蹤，甚至是轉移第4期乳癌，把握黃金治療時間，都有機會延續生命。

劉良智提醒，防治乳癌要牢記這項鐵的定律「早期發現、早期治療」，一定要尋求正規治療管道，切勿誤信偏方與另類療法，錯失黃金治療時間。

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「得知罹癌的當下真的是非常難過！」小惠表示，自己是HER2陽性轉移性乳癌病患，主治醫師劉良智告訴她只是身體的小零件壞掉、不要放棄，她要鼓勵大家人只要有一口氣在，就不要放棄希望。

提到過去的心路歷程，劉芯彤說，抗癌除了要聽從醫生的指示外，「信心」對於乳癌防治非常重要，要有信心可以對抗乳癌；也是因為有信心就會有重生機會「今天我才能夠在這跟大家分享。」（編輯：孫承武）1111014

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