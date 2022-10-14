蓮霧保險增高雄六龜即起開辦 農民僅須自付2成

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）農委會農金局今天表示，因應氣候變遷，繼屏東之後，即日起在高雄市六龜區新增開辦蓮霧保險，為氣象參數型保險，銷售至11月16日止，農民負擔保費比例僅占2成，呼籲農民投保。

行政院農業委員會農業金融局說明，蓮霧保險首先於107年在屏東推出，為氣象參數型保險，因應高雄農民的投保需求，參考屏東蓮霧保險開辦這次保險。

農金局進一步指出，承保事故以颱風風速及降水量為主險，當承保範圍內的颱風近中心最大風速達到每秒24.5公尺，或約定氣象站測得連續5天累積降水量超過450公釐，即啟動理賠，保險期間為自投保日起算1年。

另外，農金局說，溫度為附加險，當氣溫降為攝氏10度（含）以下，即啟動理賠，農民可依據需求加保，保險期間為12月至隔年3月。

關於保費，農金局補充，農委會補助50%保費、高雄市政府補助30%，農民僅負擔20%保費，以投保主險的保險金額新台幣35萬元為例，每公頃保費5萬6000元，扣除農委會及高雄市政府補助後，農民僅須自付1萬1200元，換算成每分地為1120元。

農金局統計，目前農業保險累計開發27品項、42張保單，呼籲農民朋友積極投保、保障收益。（編輯：陳政偉）1111014