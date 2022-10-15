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南投清境國小推廣山野教育 學生攀登合歡群峰

2022/10/15 15:24
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（中央社記者吳哲豪南投15日電）南投仁愛鄉清境國小推廣山野教育，昨天安排一至六年級65名學生，攀登合歡尖山、合歡東峰成功，校長陳彥文說，學校鄰近合歡山，利用大自然場域教育，讓孩子體驗山林之美。

根據清境國小網站資料，南投清境國小位在南投縣仁愛鄉清境農場轄區，海拔1748公尺，就讀清境國小的學生除大陸來台義民、榮民第3代及少數原住民子弟外，其餘多數為從事民宿觀光相關產業的清境新移民。

清境國小校長陳彥文今天接受中央社電訪指出，6年前剛來清境國小服務時，和老師們討論後，認為學校鄰近合歡山，決定推廣山野教育，也獲教育部認同，成為學校特色。

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陳彥文指出，每年都會安排學生攀登高山，今年低、中及高年級學生，分別攀登百岳石門山、合歡尖山及合歡東峰，學生出發前需學習登山知識及加強體能，爬山過程中，隨行師長也會介紹森林生態，讓同學們對於大自然有更多了解。

陳彥文說，去年和前年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，登山活動喊停，而他剛到學校服務時，全校學生人數47人，如今增加到65人，顯示學校推廣山野教育已獲家長認同，也希望藉由課程讓每名學生用汗水、毅力與體能，體驗台灣山野獨特魅力。（編輯：郭諭儒）1111015

陳彥文
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