機捷延伸年底難通至老街溪站 交長：訊號整合問題

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機場捷運延伸案原本今年底預計通到老街溪站（A22站）。交通部長王國材（左）17日在立法院坦言，因訊號目前無法整合，需要再花一些時間，年底無法通車到A22站。中央社記者張皓安攝 111年10月17日

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）機場捷運延伸案原本今年底預計通到老街溪站（A22站）。交通部長王國材今天在立法院坦言，因訊號目前無法整合，需要再花一些時間，年底無法通車到A22站。

王國材今天應邀到立法院交通委員會報告交通部業務概況。

國民黨立委魯明哲說，根據交通部提出的書面報告，機場捷運延伸至中壢火車站，今年底就可以通車，但據他了解，目前都還無法驗收，未來還要初勘、履勘及試營運，年底根本不可能通車。

王國材坦言，書面報告是舊的資料，主要是機捷延伸的號誌與現有路段不同，目前還無法整合，2個號誌的整合要花一些時間。

鐵道局長伍勝園表示，已請機捷延伸案機電廠商德國西門子協助處理。

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機場捷運已通車5年多，機電系統是由承包商日本丸紅轉包給英國的英維思，英維思後來被西門子併購，機捷延伸案的機電系統是由德國西門子得標。

根據交通部今天的書面資料，機場捷運延伸案是由目前的機捷環北站（A21站）往南延至中壢火車站（A23站），路線長約2.06公里，再增2座地下車站，行政院民國107年7月5日修正計畫，期程展延至118年7月，總經費維持新台幣138億元。（編輯：張雅淨）1111017