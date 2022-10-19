原民職災遭疑5成未賠 原民會：災保法上路有改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北19日電）立委質疑原住民勞工發生職災後，約5成沒獲得賠償。原民會表示，過去原住民勞工很多在事業單5人以下公司工作，今年勞工職業災害保險及保護法上路後納入保障，有改善；也會再加強工安宣導。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會、教育部、經濟部、銓敘部、行政院人事行政總處、內政部、法務部、財政部、金融監督管理委員會及行政院主計總處就總統蔡英文原住民族政策主張「修正原住民族工作權保障法」及「設置原住民族互助銀行」辦理情形進行專案報告。

據報告，「原住民族工作權保障法」於民國90年10月31日公布施行以來，原住民族失業率自100年的5.32%，下降至111年6月的3.97%，且與全體民眾111年6月失業率3.74%，僅相差0.23個百分點。

民進黨立委羅美玲質詢指出，從統計資料來看，原住民族從事的行業大部分是營建工程，再來是製造業；但從原民會自己做的調查發現，原住民想從事的工作有40.26%是餐飲、旅遊運動；原鄉沒有工作機會、與技術不合才是找不到工作的主因。

羅美玲也提到，統計中也發現有5成原住民勞工沒有收過工安資料，甚至有5成原住民發生職災後沒有獲得賠償，很多人不知道職災後可以申請賠償。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod答詢表示，主要因為現在就服機制有更好的措施，所以失業率有降低；由於生活圈內沒有工作機會，如花東需要透過就服員的媒合，才會到西部來找工作；會持續透過經濟發展的配套措施來增加工作機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

夷將．拔路兒說，現在原住民也有百萬創業計畫鼓勵年輕人回鄉，這幾年也有愈來愈多的年輕人回到部落工作；另外也有200多名年輕人回部落擔任照服員、照顧長者。

至於職災的部分，夷將．拔路兒表示，往年的確有這樣的狀況，因為之前很多都是在事業單位5人以下的地方工作，但今年5月實施「勞工職業災害保險及保護法」後，原住民就會受到保護，現在有職災保險後會有比較大的改善；也會再請各縣市的就服員加強宣導工安的常識。（編輯：陳政偉）1111019