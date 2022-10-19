本土確診數連2週下降 王必勝：若趨勢不變即脫離高原期

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中央流行疫情指揮中心公布，19日新增4萬4601例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例。圖為民眾戴著口罩到台北迪化街，在導覽員解說下，瞭解商圈歷史。中央社記者吳家昇攝 111年10月19日

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北19日電）這波BA.5疫情持續，近2週的單週確診病例數下降，各界關注何時脫離高原期。指揮中心指揮官王必勝今天說，若下降形成趨勢，就是漸漸脫離高原期，仍須持續觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）未歇，本土BA.5自8月中旬升溫至今仍處在高原期，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增4萬4601本土病例，與上週同期相比降幅14.8%。

各界關注這波疫情何時脫離高原期。指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，目前看來，這週下降幅度比上週更大，且連續2週下降，漸漸會形成趨勢，若下降趨勢不變，就是慢慢脫離高原期，但仍要觀察實際數字。

國際陸續傳出新型變異株，其中XBB變異株成新加坡主流病毒。對於XBB變異株是否會成為亞洲主流株，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，XBB變異株主要在新加坡、本土病例占超過5成，孟加拉、菲律賓也有檢出本土病例。

羅一鈞說，新加坡最近揭露初步統計資料，住院率比之前減少3成，評估以輕症為主，且疾病嚴重程度不如先前的BA.2、BA.5，但還要持續觀察；有關新變異株在台灣的檢出情形統一於週一公布，每天有檢體進行定序，若有特殊病例才會另外在記者會報告。（編輯：陳政偉）1111019