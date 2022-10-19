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10/19本土4萬4601例 增42死、171中重症

2022/10/19 13:46（10/19 14:46 更新）
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國內19日新增4萬4601例COVID-19本土病例。圖為高雄鹽埕區民眾出門都戴好口罩。（中央社檔案照片）
國內19日新增4萬4601例COVID-19本土病例。圖為高雄鹽埕區民眾出門都戴好口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北19日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增4萬4601例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症171例，其中42人死亡；另境外移入增27例。（編輯：陳政偉）1111019

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿全文

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增44,628例COVID-19確定病例，分別為44,601例本土個案及27例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。

指揮中心表示，今日新增之44,601例本土病例，為20,411例男性、24,177例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（8,590例），臺中市（5,867例），高雄市（5,142例），桃園市（4,545例），臺北市（4,315例），臺南市（3,742例），彰化縣（2,369例），屏東縣（1,452例），雲林縣（1,033例），新竹市（1,000例），苗栗縣（988例），新竹縣（986例），宜蘭縣（783例），南投縣（740例），嘉義縣（732例），基隆市（695例），嘉義市（519例），花蓮縣（484例），臺東縣（278例），金門縣（170例），澎湖縣（151例），連江縣（20例）。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例及1例境外移入死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、29例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年8月3日至10月16日，死亡日期介於8月3日至10月16日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增27例境外移入個案中，為20例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南及新加坡（各1例）移入，另25例感染國家調查中。入境日期介於今年9月20日至10月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,872,415例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,567,472例排除），其中7,302,188例確診，分別為35,856例境外移入、7,266,278例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,036例COVID-19死亡病例，其中12,020例本土，個案居住縣市分布為新北市2,479例、臺北市1,349例、臺中市1,227例、高雄市1,134例、桃園市920例、臺南市892例、彰化縣677例、屏東縣484例、雲林縣370例、南投縣368例、苗栗縣328例、嘉義縣299例、基隆市267例、宜蘭縣258例、花蓮縣210例、新竹縣200例、嘉義市196例、臺東縣164例、新竹市139例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）
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