醫療級止血紗布產線吃緊 明基材捐刑事局千片

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（中央社記者潘智義台北21日電）俄烏戰爭造成醫療級止血紗布需求大增，偏光片廠明基材料跨足醫療產品部門業績提升，明基材料董事長陳建志今天表示，雖然生產線緊迫，但仍捐贈1000片醫療級止血紗布給刑事警察局。

明基材料統計，因俄烏戰事帶動醫療級止血紗布備貨需求，近一年醫療級高階止血紗布銷往歐美逾10萬片。

陳建志在捐贈典禮表示，俄烏戰事不停，帶動醫療級止血紗布大量需求，目前生產線已經很緊，仍擠出產能生產1000片給辛苦的警察，尤其遭遇意外大出血時，可爭取黃金搶救時機，減少憾事。

他說，根據國內醫師臨床經驗，外傷大出血如果能在黃金一小時內止血並得到醫療照護，會是傷者挽救生命的關鍵。這次捐贈的安適康快寧止血紗布可快速控制失血，吸收傷口滲出液，並形成凝膠態保護層即時控制出血，不僅受傷的警察可以自救，在執勤過程中如果有民眾甚至嫌犯受傷，也可以使用。

刑事局長李西河致詞指出，警察在街頭執行勤務，面對各種狀況可能受傷，尤其刑事警察局同仁處理重大刑案，又面臨攻堅需求，醫療級的止血紗布可在萬一需要止血的場合發揮作用。

陳建志接受採訪時說明，受俄烏戰事影響，帶動醫療事業業績攀升，醫療級止血紗需求量很大，但全球經濟不景氣，原本庫存已下降的偏光片產業鏈，仍面臨終端市場需求的考驗。

他指出，蘇州偏光片廠部分廠房將在今年底前出售給矽品，完成交割。

景氣不佳影響所及，車市也受拖累，明基材料原規劃，蕪湖電池隔離膜廠年產能擴增至7000萬平方公尺，他坦言，擴廠計畫受全球景氣不佳影響已推遲；不過，台灣廠規劃年產能1億平方公尺，仍預計2024年量產。

車市方面，明基材料汽車電池隔離膜已出貨給日系車廠，也希望爭取新的訂單。

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明基材料轉投資醫療泡棉廠碩晨，陳建志解釋，一般醫療泡棉使用澱粉發泡，但明基材料採空氣發泡，可有效避免污染，除應用於眼科、耳鼻喉科，也可應用於人工胰臟。

隱形眼鏡部分，明基材料除自有品牌美若康之外，也轉投資隱形眼鏡廠視陽光學，持股約18%，明基材料既是視陽的股東，也供應視陽製造隱形眼鏡的材料；另外，視陽上市案已獲台灣證券交易所通過，近期可望掛牌。（編輯：張均懋）1111021