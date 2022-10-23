台鐵運量逐步回升 10月每日51.2萬人乘車

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（中央社記者余曉涵台北23日電）隨著逐漸邁入COVID-19後疫情時代，台鐵運量逐步回升，根據台鐵統計10月每日平均乘車人數近51.2萬人，尖峰日更超過55萬人，以國慶連假來看更較110年增加13.27%。

台鐵今天發布新聞稿表示，今年8月起運量逐步回升，以中秋連續假期為例，今年每日乘車人數55.1萬人，較民國110年43.1萬人增加27.83%；國慶連續假期今年每日乘車人數59.1萬人，較110年52.1萬人增加13.27%。

隨著旅客回流，台鐵指出，正同步加強站區服務，除防疫措施及旅運服務外，同時與商業空間經營廠商合作，提供旅客最好的生活及活動場域。

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台鐵局長杜微日前前往松山車站大樓巡視車站管理及商場環境，他表示，台鐵商場及資產開發經營攸關機關歲入，且與民眾旅客互動密切，例如近來松山站商場的大鯨魚就引來許多關注，甚至成為打卡熱點。

杜微指出，台鐵在113年公司成立之前，會詳細規劃資產開發模式，善用資源，並廣泛與公營單位及民間優良企業合作，努力提升各種績效，達到未來台鐵公司永續經營的目標。（編輯：張雅淨）1111023