曾虛白先生新聞獎競爭激烈 10/26揭曉得主

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（中央社台北25日電）報名件數屢創新高、競爭激烈的曾虛白先生新聞獎，26日將在張榮發國際會議中心舉辦頒獎典禮，現場揭曉第48屆曾虛白先生新聞獎暨2022台達能源與氣候特別獎得主，歡迎各界共襄盛舉。

曾虛白先生新聞獎基金會董事長胡元輝表示，近年傳統媒體在經營方面遭遇諸多挑戰，除了營收壓力、數位轉型等難題外，自2019年底出現的COVID-19疫情，更是大大提高了新聞工作的困難與危險，限縮了採訪地域與題材。但從今年456件再創新高的參賽件數來看，新聞工作者顯然鬥志昂揚，無畏橫逆；而且參賽機構中不乏新興媒體、非營利媒體，呈現當代多元的新聞面貌，也展現出新聞從業人員的熱忱與專業。

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胡元輝進一步指出，世界各國的新聞獎舉辦者，頗多得到企業支持。曾虛白先生新聞獎也不例外，除了最初攜手台達電子文教基金會創設能源與氣候特別獎外，近年更爭取信義房屋股份有限公司、中嘉數位股份有限公司、台灣電力股份有限公司等企業加入，一同鼓勵媒體與大專院校學生重視公共議題，讓愈來愈多的優良作品獲得肯定。

第48屆曾虛白先生新聞獎暨2022台達能源與氣候特別獎頒獎典禮，將於10月26日下午3時，在張榮發國際會議中心舉行，並於現場揭曉各獎項得主。入圍名單已於9月7日公布，相關資訊可於曾虛白先生新聞獎基金會網站查詢。（編輯：張銘坤）1111025