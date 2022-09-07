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曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

2022/9/7 15:38
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（中央社記者王寶兒台北7日電）第48屆曾虛白先生新聞獎暨2022台達能源與氣候特別獎入圍名單今天公布，20天報名期間，共收到456件參賽作品，締造目前報名作品件數最高紀錄。

財團法人曾虛白先生新聞獎基金會今天透過新聞稿表示，今年入圍作品包含曾虛白先生新聞獎公共服務報導獎文字類5件、影音類5件、音頻類4件、數位創新類4件；新聞學術著作獎3件；信義房屋社區營造與地方創生報導獎5件；媒體素養獎4件；台電大專院校學生環境與生態永續報導獎影音獎5件、音頻類從缺。

至於台達能源與氣候特別獎，入圍者共包含文字類5件、影音類3件、音頻類5件、數位創新類2件。

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曾虛白先生新聞獎基金會表示，往年報名件數較少的音頻類作品，今年報名件數加倍，且以Podcast作品為大宗，也顯示各家媒體積極投入Podcast的趨勢。經過嚴謹的初審及複審程序，最終由評審選出共50件入圍作品。

第48屆曾虛白先生新聞獎暨2022台達能源與氣候特別獎頒獎典禮將於10月26日在張榮發國際會議中心舉行，並於現場揭曉各獎項得主，入圍名單及相關資訊可上曾虛白先生新聞獎基金會官網查詢。（編輯：張雅淨）1110907

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