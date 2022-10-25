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學生技藝競賽11月登場 潘文忠期許金手獎順利出國

2022/10/25 18:07
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（中央社記者陳至中台北25日電）11月是學生技藝競賽月，教育部長潘文忠今天表示，技藝競賽是技職學生大展身手的舞台，企業也會現場選才。他並期許在邊境逐步解封下，今年金手獎得主可順利出國研習。

教育部今天舉辦記者會，潘文忠感謝產業界贊助競賽需要的設備、獎助金和防疫物資，並期待企業界在競賽現場「選才」，讓選手在畢業前就獲得工作機會。

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教育部每年補助技藝競賽各職種「金手獎」第1、第2名學生到海外研習，拓展國際視野。但過去2年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，學生出國難度倍增。潘文忠今天表示，隨著疫情趨緩，相信今年度「金手獎」學生，將有機會順利出國。

根據教育部統計，今年度共有226所學校、2453名選手報名，角逐409座金手獎座及737座優勝獎座。教育部今天發布5大類學生技藝競賽會徽及會旗，相關資訊可參考「全國高級中等學校技藝競賽資訊平台」網站。（編輯：陳政偉）1111025

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