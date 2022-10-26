最容易看到雲海、日出 林管處邀秋冬遊賞阿里山
2022/10/26 14:52（10/26 15:56 更新）
每年10至12月是阿里山觀看雲海最佳的時節，嘉義林管處邀請民眾前來遊賞。圖為阿里山國家森林遊樂區小笠原觀景平台雲海落日。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月26日
（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）秋冬兩季最能欣賞到阿里山的美，嘉義林管處今天邀國人10至12月搭大眾交通工具到阿里山國家森林遊樂區遊玩，正可欣賞到壯麗雲海及美麗日出景觀。
嘉義林管處今天發布新聞稿表示，阿里山秋冬天氣穩定乾爽，是一年當中最容易看到雲海、日出的時節。阿里山國家森林遊樂區海拔約2200公尺，目前氣溫約攝氏12至19度，相當舒適。
嘉義林管處說明，每年10至12月雲海因地表水氣蒸散沿山坡上升，至高空遇冷空氣凝結成雲，雲團未達降雨程度，也無法再繼續升高，層層聚積的雲團就形成風起雲湧的壯麗雲海景觀。
嘉義林管處表示，欣賞雲海地點包括小笠原觀景平台、慈雲寺觀景台、阿里山遊樂區大門天橋及台18線89.4K路側等地，適宜欣賞的時間點為晴朗且日夜溫差大的傍晚及日出後。
嘉義林管處指出，雲海生成表示上山公路沿途易有起濃霧情形，行車請留意開霧燈並拉長跟車距離，建議搭大眾交通工具到阿里山遊玩，可以選擇嘉義縣公車、員林客運，週末也有國光客運可以搭乘。
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秋冬兩季最能欣賞到阿里山的美，嘉義林管處邀請民眾搭乘大眾交通工具到阿里山國家森林遊樂區遊玩，欣賞壯麗雲海。圖為小笠原觀景平台日出時雲海奔騰情景。中央社記者蔡智明攝 111年10月26日
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