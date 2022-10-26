最容易看到雲海、日出 林管處邀秋冬遊賞阿里山

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

每年10至12月是阿里山觀看雲海最佳的時節，嘉義林管處邀請民眾前來遊賞。圖為阿里山國家森林遊樂區小笠原觀景平台雲海落日。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）秋冬兩季最能欣賞到阿里山的美，嘉義林管處今天邀國人10至12月搭大眾交通工具到阿里山國家森林遊樂區遊玩，正可欣賞到壯麗雲海及美麗日出景觀。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，阿里山秋冬天氣穩定乾爽，是一年當中最容易看到雲海、日出的時節。阿里山國家森林遊樂區海拔約2200公尺，目前氣溫約攝氏12至19度，相當舒適。

嘉義林管處說明，每年10至12月雲海因地表水氣蒸散沿山坡上升，至高空遇冷空氣凝結成雲，雲團未達降雨程度，也無法再繼續升高，層層聚積的雲團就形成風起雲湧的壯麗雲海景觀。

嘉義林管處表示，欣賞雲海地點包括小笠原觀景平台、慈雲寺觀景台、阿里山遊樂區大門天橋及台18線89.4K路側等地，適宜欣賞的時間點為晴朗且日夜溫差大的傍晚及日出後。

嘉義林管處指出，雲海生成表示上山公路沿途易有起濃霧情形，行車請留意開霧燈並拉長跟車距離，建議搭大眾交通工具到阿里山遊玩，可以選擇嘉義縣公車、員林客運，週末也有國光客運可以搭乘。

詳細交通資訊歡迎免費下載林管處開發的「森遊阿里山」APP，日出時刻、交通運輸、遊程推薦、天氣氣溫都能一手掌握。（編輯：陳仁華）1111026