更多編輯台推薦新聞：
專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗
政治

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

澳洲螯蝦養殖 農委會：不會同意新進口種苗飼養

2022/10/26 15:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北26日電）媒體報導近來高雄市政府海洋局接獲業者申請飼養澳洲螯蝦。農委會主委陳吉仲今天表示，就外來種來說，除了既有飼養的已是現況，農委會不會同意新進口種苗進來飼養。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲、經濟部部長王美花及環境保護署副署長沈志修就「漁電共生」能源政策爭議進行報告，並備質詢。

報載近期高雄市政府海洋局收到多件漁電共生申請案，集中在阿蓮、美濃區，當地原本是種植水稻的特農區，業者申請興建架設光電板，超過半數養殖澳洲螯蝦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨籍立委邱議瑩、林岱樺質詢時都要求農委會要對漁電共生的物種、產量、內外銷等上中下游鏈做好規劃、管控，以免產銷失控。邱議瑩並舉例說，美濃有業者要做澳洲螯蝦室內養殖，算是新品種。陳吉仲說，先以外來種來說，澳洲螯蝦這個品種，農委會是不會同意。

邱議瑩則要陳吉仲確認清楚。陳吉仲說，除了既有養殖的已是現況，不會同意新進口種苗進來飼養，農委會會就此做修正。（編輯：陳政偉）1111026

陳吉仲
立委憂室內型漁電共生入侵特農區 陳吉仲允不會 立委質疑學校午餐班班石斑常態化 陳吉仲否認
邱議瑩
蔡其昌率議員路口拜票 拉抬基本盤全面升溫選情 蔡總統為陳其邁站台 盼民眾再給4年讓高雄更好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族