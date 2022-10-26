澳洲螯蝦養殖 農委會：不會同意新進口種苗飼養

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北26日電）媒體報導近來高雄市政府海洋局接獲業者申請飼養澳洲螯蝦。農委會主委陳吉仲今天表示，就外來種來說，除了既有飼養的已是現況，農委會不會同意新進口種苗進來飼養。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲、經濟部部長王美花及環境保護署副署長沈志修就「漁電共生」能源政策爭議進行報告，並備質詢。

報載近期高雄市政府海洋局收到多件漁電共生申請案，集中在阿蓮、美濃區，當地原本是種植水稻的特農區，業者申請興建架設光電板，超過半數養殖澳洲螯蝦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨籍立委邱議瑩、林岱樺質詢時都要求農委會要對漁電共生的物種、產量、內外銷等上中下游鏈做好規劃、管控，以免產銷失控。邱議瑩並舉例說，美濃有業者要做澳洲螯蝦室內養殖，算是新品種。陳吉仲說，先以外來種來說，澳洲螯蝦這個品種，農委會是不會同意。

邱議瑩則要陳吉仲確認清楚。陳吉仲說，除了既有養殖的已是現況，不會同意新進口種苗進來飼養，農委會會就此做修正。（編輯：陳政偉）1111026