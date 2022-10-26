高苑科大自救會北上陳情 潘文忠承諾強力監督

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高苑科技大學自救會26日到教育部陳情，指高苑董事會不願捐資，導致教職員從6月就被欠薪至今，並質疑代理校長有學術倫理爭議。中央社記者陳至中台北攝 111年10月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）高苑科技大學自救會今天到教育部陳情，指高苑董事會不願捐資，從6月欠薪至今，並質疑代理校長有學術倫理爭議。教育部長潘文忠表示，已向法院聲請解除全體董事職務，將透過強力的行政監督，讓校務恢復正常。

高苑科大自救會今天到教育部陳情，會長邱翼松表示，董事會不願捐資，導致教職員從6月就被欠薪至今，呼籲教育部再度行文法院，加快解散董事會。

自救會也指出，董事會聘任的代理校長涉及學術倫理案。且上任後撤換負責相關案件的法務秘書、人事主任，希望教育部調查。

對此，教育部稍晚以文字回應解釋，高苑科大董事會未依承諾捐資，教育部已於7月向法院聲請解除全體董事職務，另對學校裁處罰鍰3次、裁處董事長和董事3次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於代理校長涉及學術倫理爭議，教育部已於去年5月發函要求高苑科大查明，但至今未完成調查，後續如經查證確有違反學術倫理等情事，且無代理校長資格，將函請該法人更換代理校長。

教育部長潘文忠今天下午主持部務會報，會前接受媒體聯訪表示，高苑科大之前因董事會與前校長之間的糾紛，影響校務，捐資承諾也沒到位，目前已被列專案輔導學校。教育部將透過強力的行政監督，讓校務恢復正常，如果高苑科大到明年5月31日期限仍未改善，將依退場條例令學校停招、停辦及解散。（編輯：張芷瑄）1111026