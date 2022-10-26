78歲婦人感染超級細菌命危 AI質譜儀輔助治療

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）78歲的女性長者送醫後陷入昏迷，經痰液培養確認感染超級細菌生命垂危，中國醫藥大學附設醫院今天表示，透過AI質譜儀快找抗藥性，輔助醫師治療，患者順利康復出院。

中國醫藥大學附設醫院今天召開記者會發表「智抗菌平台」研究成果，院方表示，78歲的女性患者於4月中旬因雙下肢紅腫住院，患者原有糖尿病、高血壓和慢性腎病等病史，住院期間突然病情急轉直下，出現橫紋肌溶解，還發生急性腎衰竭，陷入昏迷，緊急插管後轉送內科加護病房治療。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，患者後來併發敗血症，肺部浸潤，感染俗稱「超級病菌」的嗜麥芽窄食單胞菌，中國附醫在關鍵1小時內運用智抗菌平台啟用AI質譜儀輔助分析，選出正確藥物精準打擊感染病菌，患者後續肺部浸潤改善，7月上旬順利拔管後，康復出院。

中國醫藥大學附設醫院檢驗醫學中心副院長薛博仁表示，「超級細菌」由於抗藥性強，又難以在第一間時間檢測出來，醫師往往只能先憑經驗給藥，不但治療困難，錯誤用藥更增強抗藥性的產生，令醫界頭痛。周德陽領導的團隊，結合人工智慧與臨床質譜儀，可快速預測細菌抗藥性，成為對抗抗藥性細菌感染的一大利器。

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中國醫藥大學附設醫院指出，醫護團隊跨領域將資訊、人工智慧、檢驗醫學、藥理學及感染症等5大領域整合的「智抗菌平台」，其中平台核心「智能抗藥性細菌快速預測系統」是由周德陽、薛博仁，以及智慧醫療科技創新中心主任游家鑫團隊共同執行開發，串接質譜儀資料與藥性，預判是否具有抗藥性，能將整個流程縮短為1小時。

院方指出，「智能抗藥性細菌快速預測系統」已獲得台北生技獎，國家新創獎與未來科技獎肯定，相關研究成果並獲刊登於國際醫學期刊。（編輯：卞金峰1）1111026