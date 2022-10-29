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颱風奈格路徑變化大 東北季風增強桃園以北有雨

2022/10/29 08:11（10/29 08:34 更新）
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根據中央氣象局觀測，颱風奈格28日上午2時的中心位置在北緯 13.6 度，東經 123.6 度。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
根據中央氣象局觀測，颱風奈格28日上午2時的中心位置在北緯 13.6 度，東經 123.6 度。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社台北29日電）氣象局表示，今天東北季風影響，北部及東北部天氣濕涼，迎風面水氣偏多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，請留意東北部地區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局指出，氣溫方面，各地早晚偏涼，低溫約攝氏21、22度，桃園以北、東北部高溫約23至24度，其他地區高溫仍有25到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意氣溫的變化，適時增減衣物。

此外，氣象局說，東北季風影響，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；而東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動請特別注意安全。

至於輕度颱風「奈格」，氣象局指出，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方980公里的地方，向西北西移動，今天通過菲律賓後將進入南海再逐漸北轉，之後不確定性大，請留意氣象局對此颱風的最新預報。（編輯：李錫璋）1111029

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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