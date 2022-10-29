颱風奈格路徑再往西 30日晚間起北部東部防大雨

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（中央社記者余曉涵台北29日電）氣象局表示，根據最新預報，颱風奈格的路徑再往西修，發布海上颱風警報機率持續偏低，但明天晚上起到11月2日，桃園以北、東半部等地仍要留意降雨。

根據中央氣象局觀測，颱風奈格今天上午8時的中心位置在北緯13.7度，東經122.3度，以每小時17公里速度，向西北西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑150公里。

氣象局預報員陳伊秀表示，奈格最新預報的路徑再度往西修正，預計下半天有機會通過菲律賓進到南海，雖然明天下半天起會偏北移動，但整體來說將朝西北，往廣東方向前進，發布海上颱風警報的機率仍偏低。

不過，陳伊秀提醒，桃園以北、東半部及恆春半島仍要留意降雨，明天晚上起到11月2日受到颱風外圍環流加上東北季風影響，迎風面都有降雨機率，尤其宜蘭及花蓮有局部豪雨機率，桃園以北跟台東有局部大雨機率。（編輯：陳政偉）1111029

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）