更多編輯台推薦新聞：
圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力
文化

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經
生活

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經

聯合國：減排力道不足 本世紀地球恐升溫2.8度
國際

聯合國：減排力道不足 本世紀地球恐升溫2.8度

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／金門大橋寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

颱風奈格路徑再往西 30日晚間起北部東部防大雨

2022/10/29 11:51（10/29 12:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據中央氣象局觀測，颱風奈格28日上午8時的中心位置在北緯 13.7 度，東經 122.3 度。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
根據中央氣象局觀測，颱風奈格28日上午8時的中心位置在北緯 13.7 度，東經 122.3 度。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）氣象局表示，根據最新預報，颱風奈格的路徑再往西修，發布海上颱風警報機率持續偏低，但明天晚上起到11月2日，桃園以北、東半部等地仍要留意降雨。

根據中央氣象局觀測，颱風奈格今天上午8時的中心位置在北緯13.7度，東經122.3度，以每小時17公里速度，向西北西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑150公里。

氣象局預報員陳伊秀表示，奈格最新預報的路徑再度往西修正，預計下半天有機會通過菲律賓進到南海，雖然明天下半天起會偏北移動，但整體來說將朝西北，往廣東方向前進，發布海上颱風警報的機率仍偏低。

不過，陳伊秀提醒，桃園以北、東半部及恆春半島仍要留意降雨，明天晚上起到11月2日受到颱風外圍環流加上東北季風影響，迎風面都有降雨機率，尤其宜蘭及花蓮有局部豪雨機率，桃園以北跟台東有局部大雨機率。（編輯：陳政偉）1111029

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
延伸閱讀
颱風奈格不確定性大 氣象局：北轉位置影響下週天氣颱風奈格有增強中颱趨勢 吳德榮：影響有待觀察颱風奈格恐豪雨 太平山29日中午起預警性休園關水門致車泡水 法界：若未給適當移車時間市府應賠
陳伊秀
颱風桑卡13日有機會生成 15日起北、東北部防雨大台北宜蘭等8日仍防豪大雨 估9日後雨勢趨緩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳德榮：颱風奈格與東北季風雙重影響 迎風面防劇烈降雨