高市圖第二屆好繪芽獎 人權歷史、無家者與老年入題

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高雄市立圖書館第2屆「好繪芽獎」分別由得獎者陳旻昱（左）作品「若是咧送批」、陳潤芃（中）作品「街上的汪先生」以及游為淳（右）作品「健忘的汪達奶奶」拿下。（高雄市立圖書館提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高市圖第二屆「好繪芽獎」由陳旻昱結合台文、華文談歷史的「若是咧送批」、陳潤芃以無家者日常為題的「街上的汪先生」與游為淳以愉悅視角呈現老年的「健忘的汪達奶奶」奪獎。

高雄市立圖書館創辦「好繪芽獎」，以培育、扶植、推廣繪本創作人才為目標，以「不限主題」、「協助媒合出版社且保證出版」、「補助購書」等創國內先例之方式，徵求原創繪本計畫。高市圖今天透過新聞稿公布第二屆獲獎作品。

曾獲金鼎獎、金點設計獎、Openbook好書獎年度童書的玉米辰（陳旻昱），這次以「未送達的遺書」發想「若是咧送批」，透過台文與華文的詩句結合多媒材拼貼，讓繪本成為認識台灣人權發展歷程的敲門磚，引領讀者進入這片土地的歷史過往。

大家都有一個家，但汪先生沒有，那麼他的家在哪裡呢？曾任兒童美術老師的陳潤芃，因為常用繪本來教學而開始嘗試自己創作，這次「街上的汪先生」以無家者日常為題，透過孩童旁觀的視角，呈現如「小鳥的家在紅綠燈裡」等「家」的不同概念，以有趣、溫馨而不濫情的結構深受評審青睞。

而游為淳從自己近年的心境出發，為自己寫一個未來步入老年的故事，「健忘的汪達奶奶」總是忘記東西放在哪裡，只好請孫子孫女來玩尋寶遊戲，孩子們覺得找東西是很有趣的事，他們一點都不覺得奶奶變得健忘不好，故事以愉悅的視角呈現「老年」，圖面流暢而有想法，也令人難忘。

這屆新增的「決選評審特別推薦」獎，則有葉曼玲的「有一個石頭不想睡」是石頭活過來的新穎故事，評審推薦其具哲學性的思考；而陳怡今以撕畫創作「小雨滴 滴滴滴」，透過水滴寶寶上學的故事，把自然現象描繪得生動而充滿童趣，也讓人耳目一新、具出版潛力。

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分期審核委員由出版與教學經驗豐富的黃郁欽擔任，將陪伴得獎者媒合繪本產業。黃郁欽說，這次獲選作品有描繪街友、談老年人的健忘甚至失智、表現白色恐怖時期受難者被剝奪的自由，巧妙地把較沈重的題目用輕鬆自然、甚至俏皮的故事呈現，讓讀者可以隨著故事和畫面，不知不覺進入作者想傳達的世界，並開始反思。

高市圖指出，第二屆在投件者需曾出版繪本的高門檻下，收件量達129件，比第一屆高出近4成；獲獎者每人將獨享高額創作扶植費20萬元與10萬元的補助購書，後續也將由高市圖協助媒合、發表與推廣。（編輯：黃世雅）1111029