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台鐵隆田善化間電車線斷落 初判遭陸橋水泥塊砸中

2022/10/29 20:29（10/29 21:16 更新）
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台鐵隆田到善化間29日發生電車線斷落導致路線不通，初步調查是台南善化光文陸橋一塊水泥塊掉落打到電車線的主吊線，導致主吊線受損後下垂，列車經過就將電車線扯斷。圖紅框處為掉落軌道裂成多段的水泥塊。（台鐵局提供）中央社記者余曉涵台北傳真111年10月29日
台鐵隆田到善化間29日發生電車線斷落導致路線不通，初步調查是台南善化光文陸橋一塊水泥塊掉落打到電車線的主吊線，導致主吊線受損後下垂，列車經過就將電車線扯斷。圖紅框處為掉落軌道裂成多段的水泥塊。（台鐵局提供）中央社記者余曉涵台北傳真111年10月29日
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（中央社記者余曉涵台北29日電）台鐵隆田到善化間今天下午發生電車線斷落導致路線不通，台鐵局晚間證實，初判是善化光文陸橋的水泥塊掉落導致電車線下垂，列車經過就將電車線扯斷。

台鐵隆田到善化間今天下午1時5分發生電車線斷落事故，目前掌握的受損狀況包含善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺，事故原因由運安處調查中。

台鐵局今天晚間表示，初步調查是善化的光文陸橋有一塊長1.1公尺，寬18公分的水泥塊掉落打到電車線的主吊線，導致主吊線因受損後下垂。

台鐵局說，電車線下垂後，當列車通過時就將電車線扯斷，且那條電車線剛好是西正線跨東正線的電車線，因此就導致路線不通。（編輯：吳協昌）1111029

台鐵隆田到善化間29日下午發生電車線斷落事故，台鐵局晚間表示，初步調查是台南善化光文陸橋有一塊長1.1公尺、寬18公分的水泥塊掉落，打到電車線的主吊線，導致主吊線受損後下垂。（台鐵局提供）中央社記者余曉涵傳真 111年10月29日
台鐵隆田到善化間29日下午發生電車線斷落事故，台鐵局晚間表示，初步調查是台南善化光文陸橋有一塊長1.1公尺、寬18公分的水泥塊掉落，打到電車線的主吊線，導致主吊線受損後下垂。（台鐵局提供）中央社記者余曉涵傳真 111年10月29日
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