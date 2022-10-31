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國際技能競賽汽車技術類 詹許堃奪金

2022/10/31 07:54（10/31 08:47 更新）
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師大工教系學生詹許堃（左2）勇奪國際技能競賽汽車技術職類金牌，讓裁判長張俊興（右2）、指導老師朱大江（右）與有榮焉。（駐德代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年10月31日
師大工教系學生詹許堃（左2）勇奪國際技能競賽汽車技術職類金牌，讓裁判長張俊興（右2）、指導老師朱大江（右）與有榮焉。（駐德代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年10月31日
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（中央社記者林育立柏林30日專電）目前就讀師大工教系的詹許堃，代表台灣參加國際技能競賽，勇奪汽車技術職類的金牌，他開心地說所有的努力都值得了。

原訂10月在上海舉行的「國際技能競賽」（WorldSkills Competition），因疫情改由15個國家分別舉辦，其中汽車技術職類的賽事24日至28日在德國德勒斯登（Dresden）登場，吸引24國好手角逐。

就讀國立台灣師範大學工業教育學系三年級的詹許堃不負眾望，與來自德國、義大利、瑞士的選手同獲金牌，總統蔡英文、副總統賴清德在第一時間發出賀電，恭喜他為國爭光。

詹許堃獲獎後，感謝當年彰化師大附工老師的陪伴和鼓勵。他說，學習過程中一度遇到瓶頸，曾想要放棄，但老師鼓勵他要堅持，努力成為同時具備精良技術和優異學科成績的選手。

詹許堃表示，接觸技職教育讓他找到人生方向，如今代表台灣參賽勇獲金牌，所有的努力都值得了。（編輯：韋樞）1111031

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