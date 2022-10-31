國際技能競賽汽車技術類 詹許堃奪金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林30日專電）目前就讀師大工教系的詹許堃，代表台灣參加國際技能競賽，勇奪汽車技術職類的金牌，他開心地說所有的努力都值得了。

原訂10月在上海舉行的「國際技能競賽」（WorldSkills Competition），因疫情改由15個國家分別舉辦，其中汽車技術職類的賽事24日至28日在德國德勒斯登（Dresden）登場，吸引24國好手角逐。

就讀國立台灣師範大學工業教育學系三年級的詹許堃不負眾望，與來自德國、義大利、瑞士的選手同獲金牌，總統蔡英文、副總統賴清德在第一時間發出賀電，恭喜他為國爭光。

詹許堃獲獎後，感謝當年彰化師大附工老師的陪伴和鼓勵。他說，學習過程中一度遇到瓶頸，曾想要放棄，但老師鼓勵他要堅持，努力成為同時具備精良技術和優異學科成績的選手。

詹許堃表示，接觸技職教育讓他找到人生方向，如今代表台灣參賽勇獲金牌，所有的努力都值得了。（編輯：韋樞）1111031