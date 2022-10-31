台積電鼓勵員工休假 許銘春：工作生活平衡是好事

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（中央社記者張雄風台北31日電）台積電總裁魏哲家日前透過影片鼓勵員工多陪家人。勞動部長許銘春今天表示，企業鼓勵員工在工作、生活平衡而休假是好事，但應該說明清楚，以免造成誤解、也讓勞工擔心。

魏哲家日前透過影片鼓勵員工多陪家人，休假充電後再繼續努力，引起各界熱議。台積電隨後發布聲明表示，並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。

勞動部舉辦「111年工作生活平衡獎」頒獎典禮，許銘春出席致詞及頒獎。媒體提問關於台積電鼓勵員工多陪家人一事，許銘春表示，企業鼓勵員工在工作、生活平衡而休假是好事，但不期待的是因為訂單的問題造成另一種休假的事實，企業對勞工做有關的宣導，應該說明清楚，以免造成誤解、也讓勞工擔心。

許銘春在致詞時表示，許多企業在疫情期間提供溫暖友善的假別與協助措施支持員工安心工作，像是提供全薪的防疫隔離假、家庭照顧假、疫苗接種假等，讓員工在維持經濟安全下，照顧家人與身心休養。

另外，許銘春提到，有不少企業，為了讓員工居家辦公或是分流上班都能安心，提供員工居家上班的設施補助、電費及網路費的補助；針對需要到班的員工則提供防疫獎金、計程車資補助，還提供員工防疫關懷包、確診員工關懷金，並透過線上視訊的方式，辦理身心紓壓講座、親子教養課程及聯誼聚會等，降低員工的焦慮不安，在疫情最嚴峻期間運用各種方案支持員工。

勞動部「111年工作生活平衡獎」共有23家次企業獲獎，分別為「彈性工作獎」9家、「友善家庭獎」5家及「員工關懷獎」9家；統計這屆獲獎企業的創意措施共有197項。（編輯：管中維）1111031